Die neue Oberkircher Weinhoheit kommt aus dem Wolfhag

Katja Wiegert ist die neue Oberkircher Weinkönigin. Sie eröffnet das Weinfest am Freitag, 2. September, mit dem Fassanstich.

Die Botschafterin des diesjährigen Oberkircher Weinfests Katja Wiegert kommt aus dem Wolfhag. Dort betreiben ihre Eltern Manfred und Beate Wiegert im Haupterwerb einen landwirtschaftlichen Betrieb mit Obst und Reben. Wiegert studiert in Heidelberg an der Pädagogischen Hochschule Mathematik und Geografie auf Realschullehramt.

„Sie verleiht in den kommenden zwölf Monaten dem Oberkircher Wein ein charmantes Gesicht“, unterstrich das Stadtoberhaupt bei der Vorstellung des Weinfest-Programms. Es findet vom 2. bis 5. September statt. Auf dem Festplatz laden verschiedene Gastronomie- und Weinstände mit regionalen Spezialitäten und Spitzenweinen zum Schlemmen, Genießen und Verweilen ein.

Daneben locken der Vergnügungspark und ein Festprogramm an den einzelnen Weinfesttagen. Los geht es am Freitag, 2. September, gegen 16.30 Uhr mit der Begrüßung der neuen Oberkircher Weinprinzessin im Rathaushof. Mit Oberbürgermeister Matthias Braun, Vertretern der Oberkircher Winzergenossenschaft sowie dem Weinhaus Renner fährt die neue Oberkircher Weinhoheit mit der Kutsche zum Festplatz.

Vier Festtage mit viel Programm beim Oberkircher Weinfest

Dort findet um 17 Uhr die Eröffnung statt. Der Vorsitzende des Ausschusses für Europa und Internationales, Willi Stächele, spricht ein Grußwort. Die neue Weinprinzessin wird mit Braun das Weinfass anstechen und mit den Besuchern auf die bevorstehenden vier Festtage anstoßen.

Bereits ab 14 Uhr ist an dem Tag der Vergnügungspark geöffnet. Ab 20 Uhr wird die Band „Volxrock“ aus Südtirol im Festzelt mit Tanz und Party für Stimmung sorgen. Am Samstag, 3. September, findet um 10 Uhr ein Festakt zu den Partnerschaftsjubiläen 50 Jahre Draveil und jeweils 30 Jahre Haverfordwest und Oosterzele im Festzelt statt.

Der Samstagnachmittag wird den Senioren gewidmet. In diesem Jahr werden Vereine und Gruppen aus Haslach das Programm gestalten. Der Sonntag, 4. September, beginnt um 11 Uhr mit dem Frühschoppenkonzert mit „Hans und seine Herzblutmusikanten“. Ab 15 Uhr findet der traditionelle volkstümliche Nachmittag mit Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack statt.

Um 18 Uhr folgt die Band „Wellblech“ mit Blasmusik. Fester Bestandteil am Weinfestmontag ist der Mittagstisch ab 11.30 Uhr. Ab 14.30 Uhr werden Pia und Nino von „Deine Kinderband“ sowie Clown Clip auftreten. Den Abschluss der vier Festtage machen am Weinfestmontag ab 19.30 Uhr „Die Wilderer“. Der Eintritt ist an allen Festtagen frei.