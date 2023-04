In eine Wohnung in Oberkirch-Zusenhofen sind unbekannte Personen in der Nacht am Donnerstag eingebrochen. Sie verschafften sich den Zugang durch die Garage.

Durch eine Garagentür ist in der Nacht am Donnerstag ein Einbrecher in den angrenzenden Wohnbereich eines Anwesens in der Stadelhofer Straße in Oberkirch-Zusenhofen eingebrochen. Die Polizei teilte mit, dass eine Zeugin gegen 3.30 Uhr verdächtige Geräusche wahrnahm. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei entwendete der Eindringling allerdings nichts.

Die Polizei nimmt Hinweise unter der Rufnummer (0 78 41) 7 06 60 entgegen.