Fünf Bewerber für Oberbürgermeisteramt in Oberkirch

Oberkirch wählt am 4. Dezember einen neuen Oberbürgermeister. Ob die einzige Frau im Bewerberfeld dabei sein wird, ist noch offen. Es fehlen wohl Unterlagen.

Wahl am 4. Dezember

Vier Männer und eine Frau wollen Nachfolger des Oberkircher Oberbürgermeisters Matthias Braun (CDU) werden. Für den ersten Wahlgang am 4. Dezember ist an diesem Montag um 18 Uhr die Bewerbungsfrist abgelaufen. Ob es bei dieser Konstellation bleibt, entscheidet am Dienstagabend der Gemeindewahlausschuss.

Nach Informationen dieser Redaktion hat Dauerkandidatin Fridi Miller zwar ihre Bewerbung angekündigt, aber mit ihren Unterlagen keine Wählbarkeitsbescheinigung vorgelegt. Das spricht dafür, dass vier Kandidaten auf den Stimmzetteln stehen werden.

Am Wochenende hatten noch zwei Bewerber ihre Unterlagen eingereicht: der Sasbacher Bürgermeister Gregor Bühler (CDU) und Bernd Hansert, ein 62 Jahre alter Gastwirt aus Oberkirch. Zuvor bereits hatte der 30 Jahre alte Nicolas Boschert aus Oberkirch seine Kandidatur eingereicht. Die beiden lokalen Kandidaten sind kommunalpolitisch bisher nicht in Erscheinung getreten.

Kommt es zum Duell der CDU-Bürgermeister?

So kommt es aller Voraussicht nach zum Duell der CDU-Bürgermeister aus der nördlichen Ortenau um das höchste Amt im Rathaus der 20.000-Einwohner Stadt. Wie berichtet, hatte neben Gregor Bühler auch sein Kappelrodecker Amts- und Parteikollege Stefan Hattenbach seine Kandidatur erklärt.

Hattenbach wird auf dem Stimmzettel ganz oben stehen. Wo Gregor Bühler landet, entscheidet angesichts der formal zeitgleichen Bewerbung mit einem weiteren Kandidaten übers Wochenende das Los.

Ein Bild von den Bewerbern können sich die Oberkircher und alle anderen Interessenten am Mittwoch kommender Woche machen, wenn diese sich in der Erwin-Braun-Halle vorstellen. Die Veranstaltung wird auch im Live-Stream im Internet übertragen.

Oberkirch, eine Stadt im Umbruch

Der neue Oberbürgermeister trifft auf eine Stadt im Umbruch. Die Umgehungsstraße hat Chancen für die innerstädtische Entwicklung eröffnet. Gleichzeitig leidet Oberkirch unter dem Strukturwandel mit dem einher gehenden Zentralitätsverlust: Das eigene Polizeirevier, das Zollamt und zuletzt das Krankenhaus fielen Reformen zum Opfer.