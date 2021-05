Jugendliche in Oberkirch beschädigen Autos und brechen in Arztpraxen ein

Der Polizeiposten Oberkirch hat mehrere Einbrüche in Arztpraxen sowie mehrere Diebstähle und Sachbeschädigungen an Fahrzeugen aufgeklärt und die Täter ermittelt.

Wie die Polizei mitteilte, hatten sich im Laufe des vorvergangenen Wochenendes zunächst zwei Verdächtige an insgesamt sechs Fahrzeugen, die in der Marktplatztiefgarage abgestellt waren, zu schaffen gemacht. Hierbei gingen sie teilweise brachial vor, schlitzten Stoffdächer von Cabrios auf und beschädigten Oldtimer. Mehrere Gegenstände wurden entwendet, es entstand ein Sachschaden in Höhe von weit über 20.000 Euro, so die Polizei.

Am späten Dienstagabend vergangener Woche kam es zu weiteren Straftaten. Dieses Mal drangen wiederum zwei Personen ins Ärztehaus am Marktplatz ein. Mit Gewalt öffneten sie die Zugangstüren zu den einzelnen Praxen und verwüsteten die Innenräume zum Teil regelrecht.

Die Täter entwendeten neben einigen elektronischen Geräten und Kommunikationsmitteln auch medizinische Geräte, Medikamente und Bargeld, berichtete die Polizei. Der angerichtete Sach- und Diebstahlschaden betrug hier über 30.000 Euro. Darüber hinaus wurden in einem Labor viele dort gelagerte Impfampullen für verschiedene Erkrankungen unbrauchbar.

Der Polizeiposten Oberkirch ermittelte von Beginn an mit Hochdruck an der Aufklärung dieser Straftaten, teilte die Polizei mit. Am Donnerstag gelang es schließlich, einen 18-jährigen Tatverdächtigen in Oberkirch vorläufig festzunehmen. Noch am selben Abend konnten zwei weitere 16 Jahre alte, mutmaßliche Mittäter ermittelt und ergriffen werden. Bei den anschließenden Wohnungsdurchsuchungen fanden die Ermittler große Teile des Diebesguts. Gegen die drei Tatverdächtigen wird wegen besonders schweren Falls des Diebstahls und Sachbeschädigung ermittelt.