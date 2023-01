Kollision auf L89 in Oberkirch: 18-Jährige wird leicht verletzt

Ein Verkehrsunfall hat sich am Dienstag in Oberkirch ereignet. Eine 18-jährige Fahrerin nahm einem 37-Jährigen die Vorfahrt und wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Bei einem Verkehrsunfall in Oberkirch ist am vergangenen Dienstag gegen 16.15 Uhr eine Person leicht verletzt worden.

Wie die Polizei mitteilte, wollte die Unfallverursacherin von der L88 auf die L89 in Fahrtrichtung Oberkirch abbiegen. Hierbei kollidiert sie mit dem vorfahrtsberechtigten 37-jährigen BMW-Fahrer, der aus Richtung Oberkirch die L89 befuhr.

Die 18-jährige Toyota-Fahrerin wurde durch den Unfall leicht verletzt und in ein umliegendes Klinikum gebracht. Zudem teilte die Polizei mit, dass an den Fahrzeugen ein Sachschaden in Höhe von 18.000 Euro entstand.