Mit drei Promille und Auto zum Einkaufen in Oberkirch

Mit knapp drei Promille per Auto zum Einkaufen: Dass so etwas nicht gut geht, zumal wenn man Stress mit der Polizei anfängt, zeigte sich in Oberkirch.

Der Einkauf in einem Lebensmittelmarkt in der Renchener Straße endete am Montag für einen 32-Jährigen im Polizeigewahrsam. Zeugen wandten sich kurz vor 17.30 Uhr an die Polizei und berichteten von einem mutmaßlich betrunkenen Autofahrer, der erkennbare Schwierigkeiten beim Einparken hätte.

Einen Schaden hat der Mann mit seinem Wagen nach bisherigen Feststellungen nicht verursacht, schreibt die Polizei in ihrem Bericht.

Als Beamte des Polizeipostens Oberkirch am Ort des Geschehens eintrafen und den Mann ansprachen, wurde der 32-Jährige sofort aggressiv und beleidigte die Polizisten mit Worten wie mit Gesten.

Bei einem auf dem Polizeirevier Achern/Oberkirch erfolgten Atemalkoholtest leuchtete auf dem Display des Geräts ein Wert von knapp drei Promille auf. Damit war eine Blutprobe fällig, danach landete 32-Jährige direkt in die Gewahrsamszelle, wo er ausnüchtern konnte.