Brand in Tiefgarage

Motorrad fängt in Oberkirch Feuer und richtet 500.000 Euro Schaden an

In einer Tiefgarage in Oberkirch ist am Samstagnachmittag ein Motorrad in Brand geraten. Das Feuer griff auf weitere Fahrzeuge über und richtete in Firmen über der Garage einen hohen Sachschaden an.