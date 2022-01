Mutiger Zeuge vertreibt bewaffneten Tankstellenräuber in Oberkirch

Großen Mut bewies ein Zeuge am Dienstagabend in Oberkirch, als er einem Mann entgegentrat, der eine Tankstelle überfallen wollte. Der Täter suchte das Weite, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Ein Unbekannter hat am Dienstagabend versucht, die Tankstelle in der Appenweierer Straße in Oberkirch zu überfallen. Nach Angaben der Polizei bedrohte der Täter kurz vor 19.30 Uhr die Kassiererin mit einer Schusswaffe und forderte diese auf, ihm die Tageseinnahmen zu übergeben.

Ein mutiger Zeuge schritt ein und trat dem Täter entschlossen entgegen, woraufhin dieser zu Fuß die Flucht ergriff. Obwohl die Polizei eine sofortige Fahndung einleitete, fehlt von dem Unbekannten bislang jede Spur.

Der Mann soll zwischen 20 und 25 Jahre alt und 180 bis 190 Zentimeter groß sein. Er hat eine schlanke Statur und trug zum Zeitpunkt der Tat eine blaue Kapuzenjacke, eine dunkle Mütze, einen schwarzen Schal sowie eine dunkle Hose mit dunklen Schuhen. Die Kriminalpolizei Offenburg ermittelt.

Polizei sucht Zeugen Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (07 81) 21 28 20 zu melden.