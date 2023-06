In ein Hörgeräte-Geschäft in Oberkirch ist am Donnerstagmorgen eingebrochen worden. Der unbekannte Täter entwendete dabei ein Notebook aus dem Verkaufsraum.

Ein Unbekannter ist am Donnerstagmorgen, 15. Juni, in das Gebäude eines Hörgeräte-Geschäfts am Marktplatz in Oberkirch eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, wurde dabei ein Notebook der Marke Bluechip gestohlen.

Eine Angestellte hatte um 8 Uhr das Geschäft aufgeschlossen und war bei Geschäftsöffnung mit verschiedenen Tätigkeiten in unterschiedlichen Räumen beschäftigt. Der Eindringling betrat das Gebäude gegen 8.08 und 8.35 Uhr, durch den Hintereingang.

Zeugen gesucht: (0 78 02) 7 02 60