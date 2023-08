Unbekannte brechen Zigarettenautomaten in Oberkirch auf

Nachdem Unbekannte einen Zigarettenautomaten in Oberkirch aufgebrochen haben, ermittelt die Polizei. Die Diebe klauten neben Zigaretten auch Geld.

Unbekannte haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch einen Zigarettenautomaten in Oberkirch aufgebrochen. Sie entwendeten die Zigarettenpackungen und die Geldkassette, teilte die Polizei mit.

Zunächst schweißten die Unbekannten die Sicherheitseinrichtung des Automaten in der „Brügelmatt“ auf. Anschließend flüchteten sie mit ihrer Beute in einem silbergrauen Kombi mit französischen Kennzeichen in Richtung Ringelbach.

Ähnliche Vorfälle in Baiersbronn und Kappelrodeck

Durch eine Zeugenaussage konnte die Polizei das Fluchtauto kurze Zeit später auf einem Parkplatz n der Weinstraße in Kappelrodeck verlassen auffinden. Zuvor kam es schon zu ähnlichen Vorfällen in Baiersbronn und Kappelrodeck. Ob zwischen den drei Fällen ein Zusammenhang besteht, ist unklar.