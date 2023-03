Oberkirch: Betrunkener verursacht Unfall und setzt sich erneut ans Steuer

Ein 32-Jähriger ist am Montagabend betrunken mit einem geparkten Auto in Oberkirch kollidiert. Anschließend fuhr er erneut unter Alkoholeinfluss.

Ein 32-Jähriger hat am Montagabend betrunken einen Unfall in Oberkirch verursacht und sich nach der Unfallaufnahme erneut unter Alkoholeinfluss ans Steuer gesetzt. Wie die Polizei mitteilte, ergab ein Alkoholtest einen Wert von 2,5 Promille.

Zunächst war der Autofahrer gegen 18.30 Uhr beim Einparken auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Nußbacher Straße gegen ein geparktes Auto gestoßen. Dabei entstand ein Gesamtschaden von rund 2.000 Euro. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch fest, dass der 32-Jährige mit über zwei Promille am Steuer gesessen hat. Der 32-Jährige musste zur Blutentnahme in eine Klinik. Die Beamten behielten seinen Führerschein ein und untersagten ihm das Fahren bis zu einer justiziellen Entscheidung. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er nach Hause gebracht.

Nur wenig später sah die gleiche Streifenbesatzung das fahrende Auto des Mannes und stellten bei der Kontrolle den nunmehr mit rund 2,5 Promille alkoholisierten Mann erneut am Steuer fest. Der 32-Jährige hatte sein Fahrzeug vom Parkplatz abgeholt, was ihm eine erneute Blutentnahme und ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr einbrachte. Zudem beschlagnahmten die Beamten auch die Autoschlüssel, um weitere Fahrten zu unterbinden.