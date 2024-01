Unbekannter bricht in Oberkircher Einkaufsladen ein

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ist ein Unbekannter in einen Einkaufsladen in Oberkirch eingebrochen und hat mehrere Räume durchsucht.

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, zwischen 18 Uhr und 7.20 Uhr ist ein noch unbekannter Täter in der Renchenallee in Oberkirch in einen Einkaufsladen eingebrochen.

Täter tritt in Oberkirch Tür zum Tresorraum ein

Der Unbekannte hat ein Fenster aufgehebelt und im Innenraum des Ladens mehrere Räume gezielt durchsucht. Die Tür zum Server- und Tresorraum wurde eingetreten. An den Inhalt des Tresors ist der Täter aber scheinbar nicht gekommen. Zum Diebstahlschaden liegen der Polizei noch keine Erkenntnisse vor.

Die Polizei bittet Zeugen, sich mit den Beamten des Polizeipostens Oberkirch unter (0 78 02) 7 02 60 in Verbindung zu setzen.