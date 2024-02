Keine Flammen: Rauchmelder sorgt in Oberkirch für Fehlalarm

Die Feuerwehr ist am Donnerstag zu einer Wohnung in Oberkirch gefahren. Dort brannte es aber gar nicht. Warum es zum Alarm kam, ist noch unklar.

Ein Rauchmelder hat am Donnerstag in Oberkirch die Polizei auf den Plan gerufen. Wie die Polizei mitteilte, handelte es sich jedoch um einen Fehlalarm.

Leere Wohnung

Gegen 21 Uhr wurde das Sigbal in einer Wohnung in der Hauptstraße ausgelöst. Deshalb rückte die Feuerwehr an. Am vermeintlichen Einsatzort war jedoch niemand.

Anschließend kletterten die Einsatzkräfte über ein offenes Fenster in die Wohnung. Dort fanden sie nirgendwo Rauch oder Flammen. Was die Ursache für den falschen Alarm gewesen sein könnte, ist derzeit noch nicht bekannt.