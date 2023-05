Oberkirch: Mutmaßlich betrunkener Autofahrer gefährdet Gegenverkehr

Ein nach Angaben der Polizei alkoholisierter Fahrer war am Samstagabend, 23.30 Uhr, auf der B 28 in Richtung Appenweier unterwegs. Vermutlich aufgrund der Alkoholisierung und eines platten Reifens am Auto, fuhr er immer wieder über die Mittelleitlinie, teilweise komplett auf die Gegenfahrbahn.

Um einen Zusammenstoß zu vermeiden mussten entgegenkommende Autofahrer abbremsen oder ausweichen. Auch als er zwischen Oberkirch und Appenweier auf die B 3 in Richtung Offenburg abbog, fuhr er immer wieder nach links auf die Gegenfahrbahn. Ab hier folgte ihm ein Streifenwagen, allerdings blieben alle Anhalteversuche erfolglos.

Nachdem er den platten Reifen verloren hatte, hielt er an einer Ampel. Die letzten Meter war er auf der Felge gefahren.

Zeugen und geschädigte Autofahrer werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Achern, Telefon 07841 70660, in Verbindung zu setzen.