Oberkirch: Streich zieht strafrechtliche Konsequenzen nach sich

Jugendliche sind in der Nacht zum Freitag in Oberkirch mit Diebesgut vor der Polizei geflohen.

Zwei Jugendliche sind in der Nacht auf den Freitag in Oberkirch vor einer Polizeikontrolle mit dem Fahrrad abgehauen und konnten später mit Diebesgut gestellt werden. Wie die Polizei mitteilte, gerieten die 16- und 17-jährigen am Freitagnacht in der Appenweier Straße in den Fokus einer Streifenpolizei, da an einem der Fahrräder keine Beleuchtung angebracht war.

Nachdem die Jugendlichen versucht hatten sich der Kontrolle zu entziehen, konnten sie gegen 3.30 Uhr gestellt werden. Vor der Kontrolle entledigten sich die Verdächtigen insgesamt dreier Straßenschilder, zwei mit der Aufschrift „Zusenhofen“ und ein Umleitungsschild.

Nun müssen sich die Jugendlichen wegen Diebstahls verantworten.