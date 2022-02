Die Energiepreise gehen in diesem Jahr in Deutschland durch die Decke, wie schon seit gut drei Jahrzehnten nicht mehr. Umso lauter werden überall die Rufe nach größerer Unabhängigkeit von internationalen Energiezulieferern. Weg von den fossilen Energien, hin zu regenerativen Alternativ-Angeboten.

Mit dem interkommunalen Windpark Oberkirch/Durbach soll, wenn es nach dem Willen von Oberkirchs Oberbürgermeister Matthias Braun geht, bereits in spätestens drei Jahren Schluss sein mit teurem Strom aus immer knapper werdenden fossilen Ressourcen.

„Wir wollen schnell in die Klimaneutralität kommen“, sagte Braun am Donnerstag anlässlich der Vorstellung des Projektes in den Räumen der Stadtwerke Oberkirch. Gemeinsam mit Andreas König, Bürgermeister von Durbach, dem Oberkircher Stadtwerke-Geschäftsführer Erik Füssgen und Andreas Markowsky, Geschäftsführer der Freiburger Ökostromgruppe, erklärte er die Hintergründe zu den Windpark-Plänen, die für die Region zum wichtigen Baustein für eine umweltfreundliche Energieversorgung werden sollen.

Projekt kostet 20 Millionen Euro

Drei Windräder, jedes vom Boden bis in die Flügelspitzen mit einer Höhe von rund 270 Metern, werden demnach schon ab 2024 im Bereich der Hummelsebene zwischen Durbach und Oberkirch pro Jahr bis zu 40 Millionen Kilowattstunden Strom produzieren. Genug Strom, um ganz Durbach mit Energie zu versorgen und gleich dazu noch alle Haushalte in Oberkirch.

Um die 20 Millionen Euro wird das Projekt laut Andreas Markowsky verschlingen. „Wir rechnen mit etwa sieben Millionen Euro pro Anlage“, erklärte der Ökostromgruppen-Geschäftsführer am Donnerstag. Geld, das ebenfalls in der Region bleiben soll. „Die notwendigen Darlehen sollen bei regionalen Instituten aufgenommen werden. Auch hier gilt, dass die Wertschöpfung in der Region bleiben soll.“

Zudem seien Bürger aus Durbach und dem gesamten Renchtal eingeladen, mit einer entsprechenden Rendite in dieses Zukunftsprojekt zu investieren.

Freiburger Ökostromgruppe erschließt eine Fläche von rund drei Hektar

Die Projektierung des anspruchsvollen Windparks wird die Freiburger Ökostromgruppe übernehmen und auf dem Gelände, das in etwa 500 Meter Höhe beste Voraussetzungen für eine konstant hohe Stromerzeugung durch Windkraft bieten soll, eine Fläche von rund drei Hektar erschließen lassen. „Wir brauchen pro Windrad einen Hektar Fläche“, erklärte er. Zwar muss auf diesem Gebiet der Wald zunächst gerodet werden. Allerdings stellt Markowsky auch in Aussicht, dass nach Fertigstellung der Arbeiten etwa die Hälfte des Geländes wieder aufgeforstet werden soll.

Wir wollen schnell in die Klimaneutralität kommen. Matthias Braun, Oberkirchs Oberbürgermeister

Betroffen seien zwölf Grundstückseigentümer, darunter die Waldgenossenschaft Hesselbach, der Staatsforst und einige private Waldbesitzer. „Die überwiegende Zahl hat den entsprechenden Vereinbarungen bereits zugestimmt“, so Markowsky. Und auch die Voruntersuchungen seien bereits positiv verlaufen. „Hier verläuft kein Naturschutzgebiet und auch die Mindestabstände zu bewohntem Gebiet sind mit etwa 600 Metern mehr als ausreichend“, erklärte er mit Blick auf mögliche Ängste und Vorurteile aus der Bevölkerung. 450 Meter betrage der notwendige Abstand der Windräder zu bebautem Grund.

Bürgermeister Andreas König steht hinter dem Projekt

Auch ihn habe man mit diesem Projekt erst einmal überzeugen müssen, sagte Durbachs Bürgermeister Andreas König. Doch er stehe längst voll und ganz dahinter. „Derzeit entsteht die Energiewende dezentral. Der günstige Ökostrom lässt sich zwar im Norden günstig produzieren. Er wird auf dem Transport zu uns in den Süden aber sehr teuer.“

Windkraftanlagen werden nie einen Schönheitspreis gewinnen. Es wird Ängste geben in der Bevölkerung. Andreas König, Durbachs Bürgermeister

Mit diesem Projekt könne man sich zumindest regional unabhängig machen. Dennoch: „Windkraftanlagen werden nie einen Schönheitspreis gewinnen. Es wird Ängste geben in der Bevölkerung.“ Die Herausforderung sei, Windkraft mit dem Tourismus zu verbinden und sich als Energie autarken Ort zu präsentieren.

Der Klimaschutz stehe über allem, so Stadtwerke-Chef Erik Füssgen. Es gehe darum, Versorgungssicherheit herzustellen. „Natürlich wird man die drei Anlagen sehen können“, so Füssgen. Doch unsichtbare Kraftwerke seien bislang noch nicht möglich.

Hier gehe es um bezahlbaren regionalen Ökostrom – zu Gunsten der Bürger. Wohl schon im März werde man die Bürger in Durbach und Oberkirch bei Informationsveranstaltungen noch ausführlich über die Pläne informieren.