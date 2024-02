Unter Drogeneinfluss auf dem E-Scooter in Oberkirch unterwegs

Ein Mann hat in der Mittwochnacht versucht, vor einer Polizeikontrolle in Oberkirch zu fliehen, da er unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen stand.

Ein 23-Jähriger ist in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in der Lindenstraße in Oberkirch von Polizeibeamten kontrolliert worden. Wie die Polizei mitteilte, stand der junge Mann unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen.

Er hatte auch Drogen genommen

Der 23-Jährige versuchte zunächst, vor den Beamten zu fliehen. Nachdem das scheiterte, konnten die Beamten einen deutlichen Alkoholgeruch bei dem jungen Mann wahrnehmen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa 1,3 Promille. Außerdem gab der 23-Jährige an, dass er zuvor Betäubungsmittel konsumiert hatte. Der Mann wurde daraufhin zur Blutentnahme in ein Klinikum gebracht.