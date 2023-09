Eine 36-Jährige ist am Donnerstagnachmittag einem 21-Jährigen vor einem Bahnübergang in Oberkirch aufgefahren. Er wurde dabei leicht verletzt.

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Donnerstagnachmittag in der Appenweierstraße in Oberkirch gekommen. Wie die Polizei mitteilte, fuhr eine Pkw-Fahrerin ihrem Vordermann auf.

Ablenkung führte zum Unfall

Ein 21-Jähriger fuhr um kurz nach 16 Uhr aus Oberkirch kommend in Richtung des dortigen Kreisverkehrs. Kurz vor dem Bahnübergang kam es zu einem verkehrsbedingten Rückstau, sodass der Pkw-Fahrer abbremsen musste.

Eine 37-Jährige, die hinter dem 21-Jährigen fuhr, erkannte das Ende des Rückstaus zu spät und fuhr mit ihrem Auto ungebremst auf seinen Wagen auf.

Der 21-Jährige wurde hierbei leicht verletzt. Es entstand ein Gesamtsachschaden von circa 10.000 Euro.