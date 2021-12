In der Nacht von Montag auf Dienstag hat es in Oberkirch einen größeren Polizeieinsatz gegeben. Dabei schoss ein Polizist auf einen 28-Jährigen.

Wie Staatsanwaltschaft und Polizeipräsidium Offenburg am Dienstag mitteilten, hatte ein 28-Jähriger kurz nach Mitternacht den Notruf gewählt. Er sagte, dass er jemanden umgebracht habe und Hilfe benötige. Das, so stellte sich im Zuge der Recherche, war wohl eine Finte. Dem Mann sei es darum gegangen, einen Polizeieinsatz herbeizuführen, erfuhr die Redaktion auf Nachfrage bei der Pressestelle des Polizeipräsidiums Offenburg.

Auf den Fall fuhren Polizeibeamte daraufhin zur Wohnung des 28-Jährigen in einem Mehrfamilienhaus in der Renchener Straße in Oberkirch. Dort trafen sie ihn nach offiziellen Angaben in einem psychischen Ausnahmezustand an.

Der Mann war aggressiv und bedrohte die Einsatzkräfte mit einem Messer. Der Einsatz von Pfefferspray blieb ohne Wirkung. Zudem ging der 28-Jährige laut Mitteilung entgegen mehrfacher Aufforderung mit einem erhobenen Messer auf die vor der Wohnung stehenden Einsatzkräfte zu.

Daraufhin schoss einer der Beamten auf den Mann. Dieser wurde am Fuß verletzt und nach notärztlicher Erstversorgung mit dem Rettungsdienst in eine Klinik gebracht.

28-Jähriger wehrt sich gegen vorläufige Festnahme in Oberkirch

Bei der vorläufigen Festnahme hatte sich der 28-Jährige noch erheblich gewehrt. Ein Polizist wurde leicht verletzt. Auch er kam in eine Klinik.

Der 28-Jährige muss sich wegen Bedrohung, tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und vorsätzlicher Körperverletzung verantworten.

Die Polizei ermittelt, ob er vor oder während des Einsatzes unter Drogen stand. Die Staatsanwaltschaft Offenburg prüft zudem, ob der Schuss rechtmäßig war.