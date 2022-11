Feuerwehreinsatz in Oberkirch: Teelicht löst Brand auf Balkon aus

Ein Feuer ist am Dienstag im obersten Stock eines Gebäudes in Oberkirch ausgebrochen. Das Teelicht in einer Laterne entflammte eine Plastiktruhe und die Polsterunterlagen. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen.

In einem Gebäude in der Adolf-Kolping-Straße in Oberkirch hat es am Dienstagmittag gebrannt. Wie die Polizei mitteilte, entstand das Feuer gegen 12 Uhr auf einem Balkon im obersten Stock.

Ersten Erkenntnissen zufolge entflammte ein Teelicht in einer Laterne eine Plastiktruhe mitsamt den Polsterunterlagen. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten das Feuer schnell unter Kontrolle bringen.

Da das Feuer nicht auf die Wohnung übergriff, dürfte nur ein geringer Sachschaden entstanden sein, heißt es in der Mitteilung der Polizei weiter.