Traumberuf Lkw-Fahrerin: „Laschder Lena“ fährt mit 500 PS durch Baden

Angestellt ist Zimmermann im Bereich Holztransport bei der Firma Holz Ziegler in Oberkirch, wo sie auch ihre Ausbildung absolvierte. Und so steuert die junge Truckerin mit ihrem grünen, 500 PS starkem Scania-Lkw, den sie liebevoll „The Green Pearl“ („Die grüne Perle“) getauft hat, Sägewerke, Papierfabriken und Wälder im gesamten badischen Raum und im benachbarten Elsass an.

Jährlich kommen knapp 80.000 Kilometer auf dem Tacho zusammen. Verbildlicht ist das eine Strecke, die zweimal dem Erdumfang entspricht.

Vom Schubbodenauflieger, der durch einen schweren Radlader mit Hackschnitzel oder Sägespänen beladen werden muss, bis hin zum Kurzholz-Lkw mit Ladekran: Lena Zimmermann beherrscht die großen Maschinen perfekt. „Für mich gibt es keinen schöneren Beruf. Man hat seine Ruhe, kann sich je nachdem den Tag selbst planen und viel Musik hören“, erzählt die Truckerin während ihrer Arbeit auf der Autobahn in der Nähe von Mannheim.