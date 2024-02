Ein unbekannter Autofahrer hat in Oberkirch den Seitenspiegel eines geparkten Autos beschädigt. Dabei entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Der 22-jährige Inhaber des beschädigten Pkws parkte das Auto im Zeitraum von 19.15 bis circa 20.30 Uhr hinter einer Halle.

Sachschaden beläuft sich auf 250 Euro

Der hierbei entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 250 Euro.