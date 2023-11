Unbekannter bricht in Einfamilienhaus in Oberkirch ein und stiehlt Bargeld

Ein Einfamilienhaus in Oberkirch–Stadelhofen ist am Mittwoch im Visier eines Einbrechers gestanden. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Ein Unbekannter ist am Mittwoch zwischen 18 und 22.15 Uhr in ein Einfamilienhaus in Oberkirch–Stadelhofen eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, war ein Anwesen in der Ortenaustraße betroffen.

Der Täter sei über die Terrassentür in das Gebäudeinnere gelangt. Dann durchsuchte er die Räumlichkeiten und stahl laut aktuellen Hinweisen rund 350 Euro Bargeld aus einem Geldbeutel.

Wer hat Hinweise zum Einbruch?

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Achern/Oberkirch in Verbindung zu setzen.