Verdächtiger Vorfall in Oberkirch: Polizei warnt vor Kindesentführungen

Nach einem verdächtigen Vorfall in Oberkirch am Montag warnt die Polizei nun vor Situationen, in welchen Kindern von anderen Erwachsenen auf offener Straße angesprochen werden.

Am Montag soll es in Oberkich-Nußbach in der Straße „Am Sperrain“ zu einem verdächtigen Vorfall gekommen sein. Wie die Polizei mitteilte, ist hierbei ein 6-jähriges Mädchen aus einem Auto heraus von einem Mann und einer Frau angesprochen worden.

Den Wortlaut konnte das Mädchen nicht verstehen da es sofort wegrannte. Die Beamten des Polizeiposten Oberkirch haben die Ermittlungen aufgenommen und gehen Hinweisen in dieser Sache nach.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass nicht jeder, der ein Kind anspricht, Böses im Sinn hat! (Sexuelle) Gewalt durch Fremde ist eher selten.

Doch was können Eltern tun, um ihre Kinder auf solche Situationen vorzubereiten, ohne ihnen Angst zu machen? Die Erfahrung zeigt, dass altersgemäß informierte, starke und selbstbewusste Kinder besser vor Gefahrensituationen geschützt sind als ängstliche, unsichere Kinder.

– Erlauben Sie Ihrem Kind ausdrücklich, dass es „Nein“ sagen darf, wenn ihm etwas „komisch“ vorkommt, es sich unwohl fühlt oder es sich in Gefahr wähnt.– Nehmen Sie sich Zeit, mit Ihrem Kind über seinen Tagesablauf, über seine Sorgen und Nöte zu sprechen.– Üben Sie mit Ihrem Kind in kleinen Rollenspielen, wie es sich verhalten kann. Es sind „Was-tue-ich-wenn“-Spiele. Es soll weglaufen, andere Erwachsene ansprechen, um Hilfe bitten oder auch laut um Hilfe schreien.– Warnen Sie nicht vor Fremden, sondern vor Taten. Kinder wissen mit dem Begriff „fremd“ oftmals nichts anzufangen. Für Kinder ist schon derjenige nicht mehr fremd, der es mit dessen Namen anspricht („Der kennt mich doch“).– Ihr Kind sollte den Polizeiruf 110 kennen.– Sie sollten wissen, wo und mit wem Ihr Kind die Freizeit verbringt.– Legen Sie mit Ihrem Kind Wege und Orte fest, an denen es sich aufhalten darf.– Halten Sie Ihr Kind zur Pünktlichkeit an. Treffen Sie Absprachen! Halten Sie selbst ebenfalls getroffene Absprachen ein, denn das Kind lernt „am Modell“!– Nach Möglichkeit sollte Ihr Kind in Gruppen mit anderen Kindern zur Schule gehen und sich z.B. auf Spielplätzen aufhalten.– Legen Sie gemeinsam mit Ihrem Kind fest, wer es von der Schule oder vom Kindergarten abholen darf und mit wem es mitgehen darf. Das sollten nur maximal drei bis vier vertraute Personen sein.– Kinder sollen üben, Abstand zu Fahrzeugen zu halten wenn sie z.B. nach dem Weg gefragt werden.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.polizei-beratung.de und www.missbrauch-verhindern.de