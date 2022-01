Wegen Glätte: Autofahrerin kollidiert bei Oberkirch mit Lkw

Die kalte Nacht wurde bei Oberkirch einer Autofahrerin zum Verhängnis. In einer Kurve verlor sie die Kontrolle über ihr Auto und stieß mit einem Lkw zusammen, der auf der Gegenspur fuhr.

Eine Autofahrerin hat am Dienstagmorgen auf der K5369 bei Oberkirch einen Unfall mit einem Lkw verursacht. Nach Angaben der Polizei war die Frau gegen 9 Uhr von Oberkirch kommend Richtung Nußbach unterwegs.

In einer Linkskurve verlor sie, mutmaßlich wegen glatter Fahrbahn, die Kontrolle über ihr Fahrzeug und geriet ins Schleudern. Dabei fuhr sie in den Gegenverkehr und krachte in den Sattelauflieger eines Lastwagens, der auf der Gegenspur unterwegs war.

Die Frau wurde dabei verletzt und musste durch die Feuerwehr aus ihrem Fahrzeug befreit werden. Ein Rettungswagen brachte sie in eine Klinik. Der Fahrer des Lkw blieb unverletzt.

Der Sachschaden liegt insgesamt bei knapp 21.500 Euro.