Ein 55-Jähriger ist am Montagabend in Oberwolfach mit seinem Rennrad mit dem Auto eines 57-Jährigen zusammengestoßen. Er kam leicht verletzt in ein Krankenhaus.

An der Kreuzung zwischen der Straße Auf der Steig und dem Zufahrtsweg in Richtung Bolzplatzweg an der Lai in Oberwolfach ist am Montagabend gegen 22.30 Uhr ein 57-jähriger Autofahrer mit einem Rennradfahrer zusammengestoßen. Die Polizei teilte mit, dass der 55-jährige Radfahrer sich dabei leicht verletzte. Ein Rettungswagen brachte ihn im Anschluss in ein Krankenhaus.

Der Sachschaden beträgt 4.600 Euro

Die Polizei gibt den entstandenen Sachschaden mit 4.600 Euro an.