Das „Ente“-Drama begann vor gut drei Jahren. Und noch immer ist das Verfahren vor dem Landgericht Offenburg, bei dem es um den Zufallsfund eines Oldtimers der Marke Citroen geht, nicht beendet.

Bei der jüngsten Verhandlung am Mittwoch kündigte Richter Werner Kadel einen möglichen Verkündigungstermin an.

Am 9. Juni könnte die Entscheidung publik werden, wem tatsächlich zuletzt das Auto gehörte, das offenbar 27 Jahre in einer Scheune in Oberwolfach stand, ehe das Grundstück nach einem Verkauf in das Eigentum der Gemeinde überging - und die „Ente“ erst dann entdeckt wurde.