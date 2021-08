Junge Frau fährt mit Auto in Bach bei Oberwolfach

Auf Grund eines medizinischen Notfalls ist eine junge Frau am Sonntag bei Oberwolfach mit ihrem Auto in einen Bach gefahren. Dabei verletzte sich niemand. Die Feuerwehr war vor Ort.

Eine junge Frau ist am Sonntag mit ihrem Auto in Oberwolfach in einen Bach gefahren. Dabei blieb sie unverletzt, teilte die Polizei mit.

Gegen 14.20 Uhr fuhr die Frau auf der L96 von Oberwolfach kommend in Richtung Wolfach, als sie in Höhe der Abzweigung „Mitteltal“ rechts von der Fahrbahn abkam. Daraufhin rollte sie den Abhang herunter bis ihr Auto in einem Bach zum Stehen kam. Grund für den Unfall war vermutlich ein medizinischer Notfall.

Die Feuerwehr aus Oberwolfach und Wolfach zogen das Auto aus dem Bach. Bei dem Unfall entstand ein Schaden an dem Auto von 7.000 Euro.