Streit um vergessene Ente in Oberwolfach: Gemeinde muss zahlen

Der Streit um eine 2017 in einem Holzschuppen entdeckte französische Kultauto des Typs Citroen 2 CV vor dem Offenburger Landgericht ist beendet, zumindest vorerst. Die Gemeinde muss die 24.500 Euro aus dem Versteigerungserlös, nebst Zinsen, an die Klägerin abgeben, frühere Besitzerin der Immobilie und Ehefrau des 2016 verstorbenen „Ente“-Besitzers.

Die Gemeinde habe mit dem Kauf des Schuppens, in dem die „Ente“ fast drei Jahrzehnte unbenutzt - und offenbar vergessen - stand, nicht zugleich das Eigentum an dem Auto erworben, so Richter Werner Kadel.

„Sobald wir vom Gericht die schriftliche Urteilsbegründung vorliegen haben“, sagte Oberwolfachs Bürgermeister Matthias Bauernfeind (CDU) auf Anfrage, „werden wir in Abstimmung mit unserer Rechtsvertretung das weitere Vorgehen entscheiden.“

Noch Ende April hatte die Gemeinde alle Chancen, glimpflich davonzukommen. Mehrfach hatte Kadel, in dem bereits seit gut einem Jahr währenden Verfahren durchblicken lassen, dass es ihm am liebsten wäre, wenn die streitenden Parteien sich gütlich einigen und „Halbe-Halbe“ machen würden.

Doch niemand wollte klein beigeben: weder die Klägerin, eine ältere Dame, die als gesetzliche Betreuerin ihre erkrankte Schwester vertritt und die Herausgabe des schnuckeligen, knallroten und fast neuwertigen, wenn auch rund 30 Jahre alten Autos forderte, noch die Gemeinde, die den Schuppen kaufte, in dem das Fahrzeug unbeachtet und von einer starken Staubschicht bedeckt seinen Dornröschenschlaf hielt.

Ente hatte gerade mal 14 Kilometer auf dem Tacho

Beide Parteien wähnten sich als die wahren Eigentümer des Autos beziehungsweise der genau 24.500 Euro, welche die Gemeinde nach dem Kauf des Schuppens und dem Überraschungsfund bei einer Versteigerung des Oldtimers erlöst hatte. Laut Tacho hatte dieser gerade mal 14 Kilometer auf dem Buckel, die Sitze waren noch in Plastikfolie eingewickelt.

Noch in der jüngsten öffentlichen Verhandlung Ende April formulierte Richter Kadel „große Zweifel“, dass die Gemeinde Oberwolfach mit dem Kauf des Gebäudes auch das in Liebhaberkreisen hoch geschätzte Autoc erworben habe. Der Immobilien-Kaufvertrag lasse nicht auf den gleichzeitigen Miterwerb des 2 CV schließen, in dem Papier lassen sich keine Hinweise finden.

Nicht relevant sei, so Richter Kadel, was laut dem Hauptamtsleiter der Gemeinde bereits 2017 ein Sachverständiger geäußert haben soll. Dieser sei von der damaligen gesetzlichen Betreuerin der Witwe, einer Mitarbeiterin der Sozialstation, mit dem Immobilienverkauf beauftragt gewesen: Im Schuppen stünden zwar noch etliche Utensilien, habe dieser zum Rathausmitarbeiter gesagt, „aber wir könnten nun damit machen, was wir wollen“. Das hätte man, so Kadel, juristisch absichern müssen.

Richter weist Forderung der Gemeinde Oberwolfach zurück

Der Richter wies mit dem Urteil auch eine Forderung der Gemeinde zurück, die Klägerin müsse überhaupt erst mal beweisen, dass sie vor dem Verkauf der Immobilie auch tatsächlich im Eigentum der „Ente“ gewesen sei. Es sei nicht glaubhaft, sagte er am Mittwoch, dass „ein großer Unbekannter“ die Holzstapel beiseitegerückt, die Ente in den Schopf gestellt, das Holz wieder an seinen Platz geräumt und eine dicke Staubschicht auf dem Auto verstreut habe.

„Zwar fliegen Enten“, war der Richter bereits bei der Eröffnung der Hauptverhandlung im Frühjahr 2020 mit viel Humor gesegnet, „aber nicht, wenn sie von Citroen hergestellt wurden.“

Es sei doch wohl so, dass der verstorbene Autoliebhaber das Fahrzeug bereits 1990 gekauft und es in dem Schopf abgestellt habe, um vorerst seine anderen, älteren „Enten“ zu nutzen. Gut möglich, meinte am letzten Verhandlungstag im April ein 79-jähriger örtlicher Zeitungsmitarbeiter, dass der Oldtimer-Fan sein rotes Vehikel „auf Vorrat“ gekauft hat, ehe es nach seinem Tod in Vergessenheit geraten ist.

Ende April hatte Richter Kadel auch gesagt, er hielte es „immer noch für eine schlaue Idee, wenn man sich den Erlös teilen würde“. Niemand hatte reagiert, auch die Gemeinde nicht.