Mobilitätsgarantie in der Ortenau: Was sich für ÖPNV-Fahrgäste ändert

Das Land startet eine ÖPNV-Offensive, zu den Modellregionen gehören auch die Stadt Offenburg und der Ortenaukreis. Doch was heißt das eigentlich?

Der Klimawandel findet satt, die Auswirkungen spüren wir regelmäßig: Flutkatastrophe im Ahrtal, milde Winter, Dürre-Sommer und mehr. Wir können keine Zeit mehr vertrödeln, müssen schleunigst die Trendwende erreichen, und die Erderwärmung zu stoppen.

Das sagte jüngst Professor Daniel Kray von der Hochschule Offenburg, er ist ein ausgewiesener Experte in diesem Themenkomplex. „Energie, Mobilität und Ernährung, wenn sich jeder schon mal darum kümmern würde, können wir viel erreichen“, erklärte Kray im Interview mit der Redaktion.

Mobilität ist ein wichtiges Stichwort. Die Stadt Offenburg sowie der Ortenaukreis wurden jetzt vom Land Baden-Württemberg als Modellregion für Mobilitätspass und -garantie ausgewählt. Freude im Rathaus der Großen Kreisstadt und ebenso im Landratsamt.

Land will Fahrgastzahlen im ÖPNV bis 2030 verdoppeln

Der Mobilitätspass und die Mobilitätsgarantie sind zwei zentrale Maßnahmen für die ÖPNV-Offensive des Landes, mit denen eine Verdopplung der Fahrgastzahlen bis 2030 und damit die Klimaziele erreicht werden sollen.

Mehr zum Thema Meinung von Theo Westermann Kommentar ÖPNV-Strategie des Landes ist eine Herkulesaufgabe

Die Offenburger erhoffen aus der Teilnahme an diesem Projekt mehrere Erkenntnisse. Sie wollen die Kosten für höhere Bedienungsstandards beim Stadtbus ermitteln, ebenso das finanzielle Potenzial, das im Mobilitätspass steckt, heißt es aus dem Offenburger Rathaus.

„Wir erhoffen uns als Modellregion eine vertiefte Diskussion und Lösungsansätze zu den Bedienungsstandards einer Mobilitätsgarantie und deren Finanzierbarkeit. Ich erwarte dabei auch wichtige Impulse aus dem Austausch mit dem Ortenaukreis, dem Land Baden-Württemberg, den weiteren Modellregionen, den Verkehrsunternehmen und der Bevölkerung“, wird Baubürgermeister OIiver Martini (CDU) in einer städtischen Pressemitteilung zitiert.

Auch Karlsruhe gehört zur Mobilitätspass-Modellregion

Ebenso angetan ist der Ortenaukreis. Im Sommer rief das Verkehrsministerium zur Bewerbung auf: Wie das Verkehrsministerium mitteilt, handelt es sich im Verbreitungsgebiet der Badischen Neuesten Nachrichten neben Offenburg und dem Ortenaukreis um die Stadt Karlsruhe und den Landkreis Karlsruhe, die in den Reigen der Auserwählten berufen wurden.

Zahlen liefern die Stuttgarter ebenfalls, die ausgewählten Regionen decken „über ein Drittel der Fläche Baden-Württembergs und 54 Prozent der Einwohnerinnen und Einwohner ab, und spiegeln auch strukturell das Land repräsentativ wider“, schreibt das Verkehrsministerium.

Verlässliches ÖPNV-Angebot zwischen 5 und 24 Uhr

Um was geht es? Natürlich um die Verkehrswende, ein Baustein einer enkeltauglichen Klimapolitik. Mehr Menschen in öffentlichen Verkehrsmitteln, weniger Autos auf den Straßen. Doch dazu muss mehr ÖPNV rollen.

Mit dem Mobilitätspass können die Kommunen und Kreise zusätzliches Geld für den Ausbau des ÖPNV in ihre Kassen bringen. Damit die Menschen mit den „Öffis“ fahren, sollen die in der Stadt wie auf dem Land ein verlässliches Angebot von 5 bis 24 Uhr bilden. „Alle Orte sollen zu den gängigen Verkehrszeiten im Ballungsraum mindestens alle 15 Minuten und im ländlichen Raum alle 30 Minuten angebunden sein“, so das Verkehrsministerium.

Die sechs Landtagsabgeordneten der Ortenau, Sandra Boser, Thomas Marwein, Bernd Mettenleiter (alle Grüne), Marion Gentges, Willi Stächele sowie Volker Schebesta (alle CDU) freuen sich laut einer gemeinsamen Pressemitteilung über die Wahl, nur wenn alle an einem Strang ziehen, schaffte es Baden-Württemberg, so schnell wie möglich klimaneutral zu werden. Für Landrat Frank Scherer (parteilos) sind das „hervorragende Nachrichten“.

Mit der großen Tarifreform habe der Ortenaukreis erst kürzlich ein neues Zeitalter im ÖPNV eingeläutet, wird der Kreischef in einer Pressemitteilung seines Hauses zitiert. Doch man wolle sich nicht darauf ausruhen, sondern den Weg zu weniger motorisiertem Individualverkehr und mehr öffentlichem Nahverkehr weiter gehen. Die Ernennung zur Modellregion geben einen weiteren Schub.