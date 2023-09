Eine Person hat am Sonntagmittag in einen Lebensmittelladen eingebrochen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Eine unbekannte Person hat am Sonntagmittag in einen Lebensmittelladen in der „Alte Lange Straße“ eingebrochen. Sie hatte es hierbei offensichtlich auf Bargeld abgesehen, teilte die Polizei mit.

Der Unbekannte soll circa 35 Jahre bis 40 Jahre alt gewesen sein und eine Körpergröße von schätzungsweise 1,85 Metern haben. Des Weiteren trug der Flüchtige eine schwarze Jacke mit Kapuze, weiße Schuhe und eine Jeans. Zudem habe der Mann dunkle, kurze Haare und ein südländisches Erscheinungsbild.

Polizei bittet um Hinweise

Die Polizei bittet um Zeugen-Hinweise unter (07 81) 21 22 00.