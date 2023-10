Ein hochpreisiges E-Bike hat ein 16-Jähriger am Montagmittag in der Elsässer Straße in Offenburg gestohlen. Die Polizei teilte mit, dass der 38-jährige Besitzer des Fahrrades mit dem Dieb in einen handgreiflichen Streit geriet, nachdem er bemerkt hatte, dass dieser das Pedelec gegen 13.30 und 15.45 Uhr an sich genommen hatte.

Die Polizei ermittelt nun den Tathergang

Die Polizei versucht nun, dem genauen Tathergang auf den Grund zu gehen und hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet