Eine Autofahrerin bremste in Offenburg leicht ab, als ihr ein weiterer Autofahrer auffuhr. Beide wurden leicht verletzt.

Nach einem Auffahrunfall auf der Freiburger Straße in Offenburg am Donnerstagmittag sind zwei Autofahrer leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von 8.000 Euro, wie die Polizei mitteilte.

Auffahrunfall nach Unachtsamkeit

Eine 42-jährige Autofahrerin musste verkehrsbedingt abbremsen, um nach links in die Einmündung Am unteren Mühlbach abbiegen zu können. Der folgende Autofahrer erkannte dies zu spät und fuhr auf den Pkw auf.