18-Jähriger flüchtet in Offenburg mit Marihuana – Polizisten sind gut zu Fuß

Das hatte er sich wohl gedacht: Ein 18-Jähriger wollte sich in Offenburg einer Polizeikontrolle entziehen und rannte davon. Sein Pech, die Ordnungshüter waren gut zu Fuß.

Eine wilde Flucht mag ja helfen, wenn der Verfolger das Nachsehen hat. Doch in Offenburg hat ein 18-Jähriger die Sportlichkeit der Polizei wohl gründlich unterschätzt. Während einer Kontrolle durch Polizeibeamte in der Heimburgstraße versuchte der Heranwachsende am Donnerstag gegen 17.15 Uhr, zu Fuß zu flüchten.

Laut Polizeibericht holten die Ordnungshüter den jungen Mann jedoch schnell ein und kontrollierten ihn. Die Durchsuchung seiner Tasche förderte über 30 Plomben zutage, in denen augenscheinlich Marihuana verpackt war.

Nun ermittelt die Polizei gegen den Heranwachsenden wegen des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln ermittelt. Dazu gibt es eine Strafanzeige gegen den Tatverdächtigen, so das Polizeipräsidium Offenburg weiter.