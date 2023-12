Ein 18-jähriger Ladendieb hat, nachdem er bei seinen Diebstählen erwischt wurde, Polizisten beleidigt. Deswegen zeigen ihn diese jetzt an.

Ein 18-jähriger Mann hat am Donnerstagnachmittag in einem Einzelhandelsgeschäft in der Hauptstraße mehrfach versucht, Kleidung zu entwenden. Die Polizei teilte mit, dass der Dieb sich wenig einsichtig zeigte, als Polizisten ihn mit seinen Taten konfrontierten.

Den Mann erwarten nun Strafanzeigen

Stattdessen beleidigte er die Beamten. Dem jungen Mann drohen nun entsprechende Anzeigen.