19-Jähriger zieht bei Auseinandersetzung in Offenburg ein Messer

Nach einem Streit zwischen zwei jungen Männern ermittelt die Polizei in Offenburg wegen Bedrohung. Ein 19-Jähriger drohte einem 24-Jährigen mit einem Messer.

Zwischen einem 19-Jährigen und 23-jährigen Mann ist es am Dienstagnachmittag in der Nähe der Kreuzkirche in Offenburg zu einer Auseinandersetzung gekommen. Nach Abgaben der Polizei haben Zeugen beobachtet, wie der 19-Jährige seinen Kontrahenten mit einem Messer bedrohte und anschließend flüchtete.

Die alarmierten Polizisten leiteten unmittelbar eine Fahndung ein und konnten den 19-Jährigen in der Freiburger Straße vorläufig festnehmen. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt. Die Beamten des Polizeireviers Offenburg haben Ermittlungen wegen Bedrohung eingeleitet.