20-Jähriger greift Zugbegleiter am Offenburger Bahnhof an: Helfender verletzt

Ein 20-jähriger hat am Freitagabend einen Zugbegleiter am Offenburger Bahnhof angegriffen und dabei einen zu Hilfe eilenden Reisenden verletzt.

Wie die Polizei mitteilte, überquerte der 20-Jährige am Freitag gegen 19 Uhr zunächst verbotswidrig die Gleise vom Hausbahnhsteig zu Gleis eins des Offenburger Bahnhofs. Anschließend wollte in einen Zug in Richtung Lahr einsteigen. Aufgrund seines Alkoholkonsums und seines aggressiven Verhaltens wurde ihm dies durch einen Zugbegleiter untersagt.

Der 20-Jährige beschimpfte den Zugbegleiter und griff diesem an den Arm. Drei Zeugen eilten dem Zugbegleiter zur Hilfe und hielten den Angreifer bis zum Eintreffen der Polizei fest. Währenddessen verletzte der 20-Jährige einen der Festhaltenden leicht, als er ihm mit den Fäusten gegen den Oberkörper schlug.

Die Bundespolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht weitere Zeugen des Vorfalls. Wer Angaben zum Ablauf des Geschehens machen kann wird gebeten, sich mit der Bundespolizeiinspektion Offenburg in Verbindung zu setzen.