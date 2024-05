22-Jähriger randaliert in seinem Zimmer in Offenburg

Am Dienstagabend randalierte ein 22-Jähriger in seinem Zimmer in Offenburg und zerschlug anschließend die Außenspiegeln von mehreren Fahrzeugen.

Ein 22-Jähriger randalierte am Dienstagabend, gegen 19 Uhr in seinem Zimmer in einer Unterkunft in der Lise-Meitner-Straße. Er beschädigte sein Mobiliar und schlug beide Fensterscheiben ein. Anschließend entfernte er sich von der Unterkunft und beschädigte die Außenspiegel an insgesamt drei Fahrzeugen in der Straße Am Holderstock.

Es wurden mehrere Strafanzeigen gegen den jungen Mann gestellt

Die Randale führte zu mehreren Strafanzeigen wegen Sachbeschädigung gegen den jungen Mann. Beamte des Polizeireviers Offenburg führen die weiteren Ermittlungen.