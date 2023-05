25-Jähriger begeht mehrere Straftaten in Offenburg

Einen 25-Jährigen erwarten nach einer Kontrolle am vergangenen Freitag nun mehrere Anzeigen. Nach Angaben der Polizei fuhr der Mann ohne Ticket in einem ICE von Basel nach Offenburg. Beim Halt des Zuges am Bahnhof in Offenburg wurde er der Bundespolizei übergeben und zur Dienststelle gebracht.

Die Beamten fanden bei dem Mann einen chinesischen Reisepass und ein Tablet vor. Die Ermittlungen ergaben, dass der 25-Jährige beide Gegenstände zuvor einer chinesischen Reisegruppe gestohlen hatte. Zudem trug er eine kleine Menge Cannabis bei sich.

Als der Mann die Dienststelle verließ, wurde er von einem Zeugen dabei beobachtet, wie er mit einem Stein die Scheibe eines Streifenwagens einwarf und anschließend flüchtete. Da der Mann zweifelsfrei identifiziert werden konnte, erwartet den Mann neben den Anzeigen wegen Erschleichen von Leistungen, Diebstahl und wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zusätzlich eine Anzeige wegen Sachbeschädigung.