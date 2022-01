Zeugen gesucht

25-Jähriger randaliert in Zug und an Bahnhof in Offenburg

Mehrere Notrufe sind am Freitagmorgen bei der Polizei eingegangen, als ein 25-Jähriger Fahrgast im Zug und am Bahnhof in Offenburg randaliert haben soll. Er fiel bereits am Vorabend wegen eines Diebstahls auf.