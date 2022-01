26-Jährige fährt in Offenburg auf 49-Jährigen auf

Zwei Autos sind in Offenburg am Donnerstag zusammengestoßen. Dabei handelte es sich um einen Auffahrunfall.

In Offenburg ist es am Donnerstagabend zu einem Auffahrunfall gekommen. Wie die Polizei berichtete, hielt wohl ein 49-jähriger Autofahrer gegen 18 Uhr an einem Fußgängerübergang im Bereich Messekreisverkehr/Marlener Straße, um einen Fahrradfahrer über die Straße zu lassen.

Eine 26-Jährige Autofahrerin erkannte das aber anscheinend zu spät und fuhr auf das Auto des 49-Jährigen auf. Durch den Zusammenstoß verletzte letzterer sich leicht.

Der 49-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro.