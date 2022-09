26-Jährige fährt in Offenburg auf der Gegenspur und stößt frontal mit Autofahrerin zusammen

Weswegen die 26-Jährige am Donnerstag auf die Gegenfahrbahn in Offenburg geraten ist, weiß die Polizei bislang nicht. Sie hat einen Autounfall mit drei Verletzten und einen enormen Sachschaden veranlasst.

Eine Autofahrerin ist am Donnerstagvormittag in Offenburg in den Gegenverkehr geraten und frontal mit einer 64-jährigen Fahrerin zusammengestoßen. Wie die Polizei mitteilte, wurden vier Personen verletzt und es entstand ein Sachschaden von etwa 20.000 Euro.

Die 26-Jährige war gegen 11 Uhr auf der Marlener Straße vom Messekreisel kommend in Richtung Heinrich-Hertz-Straße unterwegs. Plötzlich soll sie auf den äußeren der beiden entgegenkommenden Spuren gefahren sein. Weshalb, sei bislang unklar. Dabei kam es zu einer Frontalkollision mit der 67-Jährigen.

Sowohl die Fahrerinnen als auch die Beifahrerin wurden leicht verletzt. Sie mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Zudem waren beide Autos nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.