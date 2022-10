Zeugen gesucht

26-Jähriger am Rücken verletzt: Streit zwischen zwei Gruppen eskaliert in Offenburg

Zwei Gruppen haben sich in der Nacht zum letzten Samstag in Offenburg gestritten. Ein 26-Jähriger soll einem anderen das Handy gestohlen haben. Er wurde daraufhin am Rücken verletzt.