„Sextortion“

26-Jähriger in Offenburg von sexueller Erpressung betroffen

Eine unbekannte Person hat einem 26-Jährigen in Offenburg am Donnerstag mit der Veröffentlichung eines Videos gedroht und einen hohen Geldbetrag gefordert. Die Polizei warnte in diesem Zusammenhang vor der Verbrechensform „Sextortion“.