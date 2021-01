Bei einer Kontrolle durch Beamte der Bundespolizei in Kehl sind am Dienstag kurz nach 3 Uhr mehrere Verstöße eines 27-Jährigen festgestellt worden. Der Mann war zu dieser Uhrzeit nicht nur ohne triftigen Grund außerhalb seiner Wohnung bei einer Tankstelle in der Straßburger Straße vorgefahren, sein Volkswagen war überdies nicht versichert und der Mann ist nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. So lautet die Pressemitteilung der Polizei Offenburg. Darüber hinaus führte der 27-Jährige zum Zeitpunkt der Kontrolle noch ein verbotenes Einhandmesser mit sich. Der junge Mann hat nun für seine Verstöße mit entsprechenden Anzeigen zu rechnen.