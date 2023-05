Widerstand gegen Polizei

28-Jähriger bricht in Offenburger Restaurant ein

Bei einer Festnahme in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag hat ein 28-jähriger Mann die Polizei beleidigt. Davor war er in ein Restaurant in Offenburg eingebrochen. Der Sicherheitsdienst entdeckte ihn auf den Überwachungsvideos.