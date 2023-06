29-Jähriger bespuckt 19-Jährigen in Offenburg

Ein 29-Jähriger hat am Montag fremde Menschen bespuckt und beleidigt. Die Polizei nahm den Mann fest.

Zu einem ungewöhnlichen Vorfall ist es am Montagabend an einer Ampelanlage im Bereich der Unionrampe gekommen. Wie die Polizei mitteilte, ging ein 29-Jähriger gegen 17.30 Uhr an einem Auto mit heruntergelassenen Fenstern vorbei. Dabei spuckte er dem 19-jährigen Fahrer ins Gesicht und bedrohte ihn und seinen Beifahrer.

Die beiden Männer verriegelten sofort die Fenster und Türen des Autos. Der 29-Jährige ging daraufhin weiter und schlug gegen ein anderes Auto. Beim Eintreffen der Polizeibeamten wurden diese von dem Mann beleidigt und bedroht.

Die Beamten nahmen den Mann fest. Aufgrund seines Zustandes wurde er zur Behandlung in eine Fachklinik eingeliefert.