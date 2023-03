32-Jährige gerät in körperliche Auseinandersetzung in Offenburg

Ein 23-Jähriger und seine Begleiterin sind am Donnerstagnachmittag gegen 13 Uhr in der Gustav-Ree-Anlage in Offenburg in eine handgreifliche Auseinandersetzung geraten. Wie die Polizei mitteilte, kam der Frau eine 32-jährige Passantin zur Hilfe.

Dabei stieß der mutmaßliche Täter die Passantin weg, beleidigte sie und berührte sie unsittlich am Körper. Dabei verletzte der Mann sie leicht. Trotzdem stand die Frau der zuvor Angegriffenen bis zum Eintreffen der Polizei bei. Der Hintergrund der Auseinandersetzung ist bislang noch unklar.