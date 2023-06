32-Jähriger beleidigt und schlägt Polizeibeamten in Offenburg

Drei bis vier Männer sind in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in eine körperliche Auseinandersetzung vor einer Kneipe in der Innenstadt von Offenburg geraten. Wie die Polizei mitteilte, erlitt einer der Beteiligten dabei Verletzungen im Gesicht und am Arm.

Eine alarmierte Streife des Polizeireviers Offenburg wollte einen 32-jährigen Beschuldigten vor Ort einer Kontrolle unterziehen. Der Mann beleidigte die Beamten, erhob seine Fäuste und versuchte nach den Einsatzkräften zu schlagen. Dabei verletzte er einen der Beamten leicht.

Der 32-Jährige wurde festgenommen und zum Polizeirevier Offenburg verbracht. In der Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers beleidigte er die eingesetzten Polizeibeamten weiterhin. Neben der Körperverletzung wird der Mann nun auch wegen des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Beleidigung zur Anzeige gebracht.