32-Jähriger in Offenburg verhaftet: Sachbeschädigung durch Brandlegung

In Gewahrsam

Ein 32-Jähriger hat sich am Mittwochabend vor einem Café in der Freiburger Straße in Offenburg aggressiv verhalten, weswegen die Polizei alarmiert wurde.

Nach Angaben der Polizei fanden die Beamten beim Eintreffen einen beschädigten und angezündeten Sonnenschirm vor.

Da bereits am Vorabend ähnliche Vorkommnisse in der Stadtmitte festgestellt worden sind, wurde der Beschuldigte in Gewahrsam genommen.